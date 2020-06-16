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ورد الان : التحديث اليومي للفيروس كورونا في السعوديه بحسب المدن الاعداد صادمه !

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عدن - ياسمين التهامي - الثلاثاء 16-06-2020? - آخر تحديث الثلاثاء 16-6-2020?

ورد الان : التحديث اليومي للفيروس كورونا في السعوديه بحسب المدن الاعداد صادمه !

 

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جديد اب برس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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