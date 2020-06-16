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عدن - ياسمين التهامي - الثلاثاء 16-06-2020? - آخر تحديث الثلاثاء 16-6-2020? ورد الان : التحديث اليومي للفيروس كورونا في السعوديه بحسب المدن الاعداد صادمه ! شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements nbsp;التحديث اليومي للفيروس كورونا في السعوديه بحسب المدن الاعداد صادمه ! nbsp;التحديث اليومي للفيروس كورونا في السعوديه بحسب المدن الاعداد صادمه !

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