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عدن - ياسمين التهامي - مؤذن يستفز جميع سكان هذه الدولة الخليجية وفيديو الأذان يُشعل مواقع التواصل الاجتماعي..شاهد

في ظاهرة غريبة ومستفزة ظهرت في احدى عواصم الدولة الخليجية شن ناشطون كويتيون هجوماً على وزارة الأوقاف، بعد تداول فيديو لإقامة الآذان بلغة عربية ركيكة.



ويظهر بالفيديو مؤذن آسيوي لا يتحدث العربية بطلاقة، يقوم برفع الآذان، ناطقاً جميع الكلمات بطريقة خاطئة، ما أثار غضب الكويتيين.

فكتبت المحامية دلال الملا: “هذا اللي قلنا عنه والكل هاج علينا، هديتو كل شي وييتو على هالمساكين، وين المؤذن؟ ليش مخلي عامل النظافة يأذن بداله !”.

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جديد اب برس

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وقامت ناشطة أخرى بنشر صوت للآذان بطريقة مُشابهة، وعلقت: “اسمعي هذا المؤذن في السالمية ملاصق لمستشفي السيف”.



بينما كشفت مغردة أخرى كواليس بعض ما يحدث داخل المساجد بالكويت، وكتبت: “سمعتي هذا المؤذن زوجي يقول كبير بالسن ومايقدر، حتى بعض المصلين يؤمون الناس للصلاة مكانه، معقوله وزارة الأوقاف تعين كبار السن من المصاروه بالمساجد ؟ واليوم سمع اللي عند مستشفى المواساة أدهى وأمر”.

في ظاهرة غريبة ومستفزة ظهرت في احدى عواصم الدولة الخليجية شن ناشطون كويتيون هجوماً على وزارة الأوقاف، بعد تداول فيديو لإقامة الآذان بلغة عربية ركيكة. ويظهر بالفيديو مؤذن آسيوي لا يتحدث العربية بطلاقة، يقوم برفع الآذان، ناطقاً جميع الكلمات بطريقة خاطئة، ما أثار غضب الكويتيين. فكتبت المحامية دلال الملا: “هذا اللي قلنا عنه والكل هاج علينا، هديتو كل شي وييتو على هالمساكين، وين المؤذن؟ ليش مخلي عامل النظافة يأذن بداله !”. وقامت ناشطة أخرى بنشر صوت للآذان بطريقة مُشابهة، وعلقت: “اسمعي هذا المؤذن في السالمية ملاصق لمستشفي السيف”. بينما كشفت مغردة أخرى كواليس بعض ما يحدث داخل المساجد بالكويت، وكتبت: “سمعتي هذا المؤذن زوجي يقول كبير بالسن ومايقدر، حتى بعض المصلين يؤمون الناس للصلاة مكانه، معقوله وزارة الأوقاف تعين كبار السن من المصاروه بالمساجد ؟ واليوم سمع اللي عند مستشفى المواساة أدهى وأمر”.