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عدن - ياسمين التهامي - مستشار الرئيس ’’مرسي‘‘ يفاجئ الجميع ويعلن بكل وضوح هذا ما تفعله ابنة خاشقجي كل يوم بعد اغتيال والدها "

كتب الكاتب السعودي تركي الحمد على حسابه في تويتر :"شاهدت البارحة، ربما للمرة الثالثة، الفيلم التركي "معجزة في الزنزانة 7"، عن علاقة حب آسرة بين طفلة صغيرة، وأبيها المعاق ذهنيا.. قصة في غاية الجمال، حيث سجن الأب لجريمة قتل لم يرتكبها، وكيف غيّر سلوك المساجين معه ببراءته، ويفضح فساد أجهزة الأمن التركية. فيلم لن تشاهده لمرة واحدة".

وواجهت كتابة الحمد، ردود موجعة كان أبرزها وأقساها ما قاله الدكتور أحمد عبد العزيز المستشار الإعلامي للرئيس الراحل محمد مرسي. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements حيث قال المستشار، أحمد عبدالعزيز: " ننتظر فيلما يحكي عن ابنة خاشقجي التي كلما شاهدت أباها يدخل قنصلية بلاده في اسطنبول، سارعت إلى التلفاز؛ كي تمسك به حتى لا يدخل.. وكأن كل ما سمعته عن قتله ونشره وتذويبه في الحامض كان كابوسا وليس حقيقة.. هي دي الأفلام اللي تتشاف ألف مرة يا دكتور تركي مش مرة ولا تلاته".

كما وجه له رسالة قائلا :" ننتظر فيلما يحكي مثل هذه العلاقة التي أسَرَتك.. قصة الشيخ سلمان العودة وطفلته".

وأضاف : إن كان السجين التركي قد ظهر معاقا ذهنيا لاستدرار عطف الجمهور، فالشيخ العودة، حباه الله ملكة التأثير في القلوب بعلمه وصدقه وورعه..

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