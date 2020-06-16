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عدن - ياسمين التهامي - شاهد 6 صور للخسائر الفادحة التي لحقت بقوات «الإنتقالي» في «سقطرى» مساء اليوم (صور حصرية) "

صدت قوات الشرطة العسكرية بمحافظة أرخبيل سقطرى، هجوماً غادراً لمليشيات المجلس الانتقالي المدعومة إماراتياً، مساء اليوم والحقت بها خسائر فادحة .

وقال الناشط السياسي عبدالحميد السومحي أن قوات الشرطة العسكرية بقيادة قائدها العقيد سعيد الدعية تمكنت من صد هجوم مليشيات الانتقالي في مدخل مدينة حديبو، وشنت هجوماً معاكساً أسفر عن أسر 12 عنصرًا من المليشيات وإصابة آخرين وأغتنام أسلحة واطقم عسكرية وإعطاب عدد من الآليات العسكرية. وأضاف السومحي في تصريح لـ " أحداث نت " أن قوات الشرطة العسكرية سيطرت على الوضع داخل ومحيط مدينة حديبو ، رغم محدودية عتادها العسكري مقارنة بعتاد مليشيات الانتقالي المدعومة إماراتياً. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ولفت مراسل قناة المهرية بسقطرى الناشط السومحي إلى أن العميد الإماراتي خلفان المزروعي، كثف خلال الأيام الماضية من تحركاته داخل مدن ومناطق سقطرى ، في محاولة منه للتغرير بالشباب والحاقهم بمليشيات الانتقالي في المحافظة ، وكذا محاولة شراء ولاءات مشايخ وشخصيات اجتماعية في ظل صمت مريب للقوات السعودية المتواجدة في سقطرى وللحكومة الشرعية . وتظهر الصور الحصرية ب"أحداث نت " المرفقة، جانب من قوات الشرطة وهي مسيطرة على الوضع ، وكذا عدد من الآليات العسكرية التي قامت بتدميرها واعطابها.

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