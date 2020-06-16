شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد من يكون .. العثور على جثة فنان شهير بعد انتحاره لأسباب غامضة؟!(صور) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد من يكون .. العثور على جثة فنان شهير بعد انتحاره لأسباب غامضة؟!(صور)

أقدم فنان ونجم عالمي بوليودي شهير، اليوم الأحد، على الانتحار، في ظروف غامضة.

وأعلنت الشرطة الهندية في مومباي، أنها عثرت على جثة النجم الهندي سوشانت راجبوت في شقته وسط المدينة. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements وراجبوت 34 عاما هو أحد أشهر الممثلين في بوليود في الآونة الأخيرة خاصة بعد النجاح المبهر لفيلم "3 اخطاء في حياتي" عام 2013، وما تلاه من "pk" عام 2014 و"kedarnath" عام 2018.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد من يكون .. العثور على جثة فنان شهير بعد انتحاره لأسباب غامضة؟!(صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.