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عدن - ياسمين التهامي - عـــاجل : قوة عسكرية كبرى تدخل خط المعركة وتجبر قوات الانتقالي على الانسحاب من اغلب المواقع المسيطره عليها؟(تفاصيل طارئة)

أرض العوالق " والذي يحظى بمتابعة واسعة تغريدة كشف فيها عن اجبار قوات "اللواء الثاني عمالقة" الذي يقودها حمدي شكري الصبيحي مليشيات الحزام الأمني على الانسحاب من مديرية طور الباحة بمحافظة لحج. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements "اليمن السعيد " ينشر نص التغريدة : "قوات "اللواء الثاني عمالقة" الذي يقودها حمدي شكري الصبيحي تجبر مليشيات الحزام الأمني من الانسحاب من مديرية طور الباحة بمحافظة لحج بعد أيام من أعطاها مهلة الانسحاب، وهذا اول انسحاب للمليشيات التابعة للإمارات من محافظة لحج

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