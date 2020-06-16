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عدن - ياسمين التهامي - بالفيديو .. رئيس دولة خليجية يتجول وسط الشوارع بدون أي حراسة شخصية ومفاجأة ماحدث له بعد ذالك !!

مثالٌ للإلتزام بالأنظمة والقوانين، يتجول في وطنه دون موكب رسمي، يتفقد أحوال شعبه بشكل مستمر منذ توليه الحكم، هكذا هو سُلطاننا المعظم أبا ذي يزن #هيثم_بن_طارق حفظه الله ورعاه وأدام عليه الصحة والعافية والعمر المديد❤️ pic.twitter.com/0yelVi4544 — الشيبة خلفان (@5alfan1) June 13, 2020 تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لسلطان عمان هيثم بن طارق، وهو يتجول بدون حراسة، في العاصمة مسقط. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements وحدثت ضجة واسعة على السوشال ميديا ومواقع الإعلام بعد التصرف الشجاع الذي قام به السلطان هيثم بن طارق بين مواطنيه.

وظهر السلطان هيثم بن طارق، بالفيديو في سيارته وهو يتفقد أحوال الناس في مسقط، بدون شخصية أو موكب رسمي حوله لحمايته كما جرت العادة مع ملوك وأمراء الخليج ورؤساء العالم. ولقي الفيديو تفاعلًا واسعًا في سلطنة عمان على "تويتر"، وأشاد ناشطون بالأمان في الدولة، فيما طالب آخرون بأخذ الحيطة والحذر. مثالٌ للإلتزام بالأنظمة والقوانين، يتجول في وطنه دون موكب رسمي، يتفقد أحوال شعبه بشكل مستمر منذ توليه الحكم، هكذا هو سُلطاننا المعظم أبا ذي يزن #هيثم_بن_طارق حفظه الله ورعاه وأدام عليه الصحة والعافية والعمر المديد❤️ pic.twitter.com/0yelVi4544 — الشيبة خلفان (@5alfan1) June 13, 2020 وكتب أحدهم معلقًا على الفيديو: "مثالٌ للالتزام بالأنظمة والقوانين، يتجول في وطنه دون موكب رسمي، يتفقد أحوال شعبه بشكل مستمر منذ توليه الحكم، هكذا هو سلطاننا أبا ذي يزن هيثم بن طارق". وكان السلطان هيثم بن طارق، أصدر مؤخرًا مجموعة من التوجيهات السامية والمراسيم السلطانية اعتبرها سياسيون ودبلوماسيون تُمثل بداية قوية لجهود مواجهة التحديات الاقتصادية ومعالجتها.

الشيبة خلفان@5alfan1 مثالٌ للإلتزام بالأنظمة والقوانين، يتجول في وطنه دون موكب رسمي، يتفقد أحوال شعبه بشكل مستمر منذ توليه الحكم، هكذا هو سُلطاننا المعظم أبا ذي يزن #هيثم_بن_طارق حفظه الله ورعاه وأدام عليه الصحة والعافية والعمر المديد❤️

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