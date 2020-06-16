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عدن - ياسمين التهامي - الدكتور النمر يفاجئ الجميع ويوضح حقيقة علمية ..علاقة الموت المفاجئ وإذابة الدهون بتناول الماء البارد والساخن !!

هل للموت المفاجئ علاقة بتناول الماء البارد والساخن؟؟.. سؤال ردده كثيرون خلال الآونة الأخيرة، فما هي الإجابة العلمية لذلك؟.



الدكتور خالد النمر، أستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، تحدث عن علاقة تناول الماء البارد، بعد مجهود بدني عنيف، بالإصابة بالسكتة القلبية، وتأثير تناوله ساخنًا على إذابة الدهون.

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جديد اب برس

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وأوضح النمر، عبر «تويتر»، أن تناول الماء البارد بعد المجهود البدني أو الرياضة العنيفة مباشرة، ليس له علاقة بالسكتة القلبية أو الموت المفاجئ .

وحول «تأثير شرب الماء الساخن يوميًا على معدة خاوية، في إذابة الدهون وتخليص الجسم من السموم»، علق النمر بعلامة (x)، وذلك في إشارة أن عدم صحة تلك المعلومة.

ويزعم البعض أنَّ تناول الماء الساخن أو الدافئ على الريق يساعد بتنقية جهاز المناعة من السموم والفضلات الأيضية المتراكمة فيه، وهو ما فنده النمر.