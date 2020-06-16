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عدن - ياسمين التهامي - سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد يثلج صدور 13 مليون في السعودية بهذا القرار التاريخي والغير مسبوق.. شاهد

طمئن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ملايين المواطنين والمقيمين في المملكة، بكلمات أراحت قلوبهم، وطمئنتهم فيما يتعلق بالأوضاع التي يعيشها العالم ككل والشرق الأوسط خاصة، مطالبا الجميع بالحفاظ على الهدوء والصبر، حيث أشار ولي العهد في حديثه لوسائل إعلام مختلفة.

الأوضاع في المملكة تجري بشكل طبيعي، في حال حافظ الجميع على بقائهم في المنازل وإلتزامهم بقرارات عدم الخروج والتنقل والإختلاط لحين إنتهاء الأزمة، جاء ذلك خلال تصريحات ولي العهد لإحدى القنوات الأجنبية حول مصير الوافدين المقيمين في المملكة.

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جديد اب برس

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وكيف سيتم التعامل معهم على المدى البعيد، ليرد الأمير بن سلمان بأن المملكة بطريقها لإنشاء مشاريع ضخمة تستوعب آلاف الأيدي العاملة، ولن يتم إبعاد أي وافد لا يرغب بالرحيل، أما فيما يتعلق بإجراءات الإقامة، فقد أوعز ولي العهد لجهات ذات الإختصاص بتسهيل إقامة الأجانب.