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عدن - ياسمين التهامي - الحوثيون يعلنون تنفيذ عملية واسعة ضد أهداف سعودية والتحالف يؤكد اعتراض صاروخ باليستي ومسيّرات

أعلنت جماعة الحوثيين عن تنفيذ سلاح الجو التابع لهم ما وصفوها بـ"عملية واسعة استهدفت مرابض الطائرات ومخازن التسليح وأهدافا عسكرية سعودية حساسة في خميس مشيط بعسير"، في حين أعلن التحالف السعودي الإماراتي اعتراض وتدمير صاروخ باليستي ومسيرات مفخخة أطلقها الحوثيون.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع إن "سلاح الجو المسير نفذ عملية واسعة على مرابض الطائرات ومخازن التسليح وأهداف عسكرية حساسة أخرى في خميس مشيط مساء أمس".

وأوضح أن العملية "تم تنفيذها بخمس طائرات مسيرة نوع كي2″، مؤكدا أن "الإصابة كانت دقيقة". وأشار إلى أن ذلك يأتي "ردا على التصعيد الجوي الكبير للعدوان وعلى مجازره المستمرة والمتوالية".

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جديد اب برس

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غارات واعتراض لصاروخ ومسيرات

بالمقابل، شنت طائرات التحالف السعودي الإماراتي صباح اليوم الثلاثاء سلسلة غارات جوية على العاصمة صنعاء.

واستهدفت طائرات التحالف بـ5 غارات جوية جبلي عطان والنهدين ومناطق متفرقة من صنعاء.

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وقالت قناة المسيرة التابعة للحوثيين إن 11 مدنيا بينهم ثلاثة أطفال قتلوا جراء غارتين شنتهما طائرات التحالف واستهدفتا سيارة في محافظة صعدة شمالي اليمن.

من ناحية أخرى، أعلن التحالف السعودي الإماراتي اليوم الثلاثاء اعتراض وتدمير صاروخ باليستي قال إن الحوثيين أطلقوه من محافظة صعدة اليمنية باتجاه مدينة نجران جنوبي السعودية

وقال بيان للمتحدث باسم التحالف تركي المالكي إن مجموع الصواريخ الباليستية التي تم إطلاقها باتجاه المملكة واعتراضها (منذ بداية الحرب في 2015) بلغ 313 صاروخا باليستيا، وبلغ مجموع الطائرات من دون طيار التي تم اعتراضها وتدميرها 357، وفق ما ورد في البيان.

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كما أعلن التحالف السعودي الإماراتي في بيان منفصل للمتحدث العسكري باسمه تركي المالكي، فجر اليوم الثلاثاء اعتراض وتدمير طائرات مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون من اليمن تجاه منطقة عسير جنوبي السعودية.

ولم يحدد البيان عدد هذه الطائرات التي قال الحوثيون إنها أصابت أهدافها بدقة.

وخلفت الحرب المستمرة منذ ست سنوات إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وبات 80% من سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية.