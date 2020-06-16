شكرا لقراءة خبر عن ميريام كلينك تصدم جمهورها بصورة فاضحة تظهر صدرها .. شاهد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - رنا عبدالله - ميريام كلينك تصدم جمهورها بصورة فاضحة تظهر صدرها .. شاهد

لا تهتم عارضة الأزياء اللبنانية والمغنية ميريام كلينك بكل ما يجري في وطنها وحتى في العالم فيما يخص إنتشار فيروس كورونا الفتاك.

تعيش في عالمها الخاص وتبتعد عن كل السلبيات ولا يهمها سوى عرض جسدها وأن تبقى الأضواء مسلطة عليها رغم كل الإنهايارات العالمية الكبرى.

Advertisements

اليوم، نشرت صورة وأصرت على اظهار صدرها بكل جرأة كعادتها، ولم تسلم من التعليقات الجارحة.

ما نستغربه أنها مرة لم تحذف خاصية التعليقات بل ربما تعيش سعادة كبيرة مع كل شتيمة أو انتقادات تتلقاها.

وربما ميريام لا تقرأ التعليقات وتكتفي فقط بنشر صورها والفيديوهات المثيرة على السوشيا ميديا.