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الرياض - رنا عبدالله - من منا يتذكر أبرز نجوم باب الحارة ..اليوم جلطة قلبية تصيبة وتسبب وفاته ..لن تصدق من يكون "صورة" !!

فجع الوسط الفني العربي بوفاة الممثل والمخرج السوري “مأمون الفرخ” عن عمر يناهز الـ 62 عاماً، وسبب الوفاة بحسب المتداول إحتشاء في القلب أي جلطة قلبية. Advertisements ومأمون الفرخ كان قد شارك في الكثير من الأعمال وأبرزها كان مسلسل باب الحارة بدو “أبو سمير الحمصاني”، أما الأعمال الأخرى التي شارك بها الراحل كانت “يوميات مديرعام، الخوال، العبابيد، قناديل رمضان، أهل الراية” وغيرها الكثير. ونعى الجمهور رحيل الفرخ مشاركين صوره، ومن بين النجوم الذين أبدوا حزنهم بمنشورات شاركوها عبر السوشال ميديا “قصي خولي، شكران مرتجى، نادين الراسي، سلاف فواخرجي..” وغيرهم.

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