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الرياض - رنا عبدالله - "غادة عويس" وفضحية الصور العارية.. "علا الفارس" تنهي الجدل بصورة جديدة.. شاهد!

نشرت المذيعة في قناة الجزيرة علا الفارس، صورة على حسابها في انستغرام، جمعتها مع المذيعة غادة عويس والتي تعمل في القناة نفسها.

وبحسب متابعة (أحداث نت)، تفاعل الجمهور مع الصورة، والذي اعتبروها أقوى رد على الأخبار المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي عن خصومة نشبت بين المذيعتين.

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وجاء نشر الصورة بعد أيام من فضيحة سهرة مزرعة بن ثامر الجنسية للمذيعة غادة عويس مع شخصيات مقربة من النظام القطري.

ونشرت حسابات تابعة للسعودية، على مواقع التواصل الاجتماعي، صور شبه عارية للمذيعة غادة عويس، مؤكدة بأن من سربها للاعلام هي المذيعة علا الفارس والتي انتقلت حديثا من قناة MBC إلى قناة الجزيرة.





وأوعزت هذه الحسابات بأن سبب تسريب علا لصور زميلتها غادة، يأتي ضمن إحراق كرتها أمام الجمهور خصوصا وأن هناك تنافس بين المذيعيتن على الظهور في شاشة القناة.

وعلقت غادة عويس، على الصورة المنشورة مخاطبة علا: "بطلة وملهمة وفارسة أبية".