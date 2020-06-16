شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الفنانة الجميلة "ياسمين عبدالعزيز" تخون زوجها مع رجل فوق سيارتها ولم تنتبه للتصوير..(شاهد الفيديو) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أثارت الممثلة المصرية ​ياسمين عبد العزيز​ جدلاً واسعاً بين المتابعين، وذلك بعد نشرها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه من داخل سيارتها وبرفقتها رجل لم يظهر منه سوى كتفه وجزء من رأسه، ما أثار تساؤلات من جانب الجمهور وسط حالة من الجدل بين ما إذا كان هذا زوجها الممثل المصري ​أحمد العوضي​ أم لا، في حين أكد البعض الآخر أنه هو.

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وبدأت الاستفسارات عن الرجل الذي كان بجانب عبد العزيز، إذ تكهن الكثير من المتابعين بأنه العوضي، مستشهدين بعضلاته ومعرفتهم بشكل كتفه إضافة إلى "الأيس كاب" الذي يرتديه على رأسه، بينما قال آخرون بأنه ليس العوضي؛ لأن بشرته سمراء وكتف وعضلات من يظهر معها بيضاء.