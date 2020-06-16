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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
تسجيل 41 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في المناطق المحررة
أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة فيروس كورونا المستجد، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 41 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المناطق المحررة، منها ست حالات وفيات .
وذكرت اللجنة في تغريدة له بتويتر، أنه تم تسجيل ست حالات إصابة في عدن وسبع إصابات في تعز بينها حالة وفاة و14 أصابة في حضرموت بينها حالة وفاة .
واضافت أنه تم تسجيل 11 إصابة في محافظة مأرب بينها 4 حالات وفاة .. مشيرة إلى تسجيل 12 حالة تعافي منها 8 حالات في تعز وحالتين في حضرموت وحالتين في أبين ولحج .
وبحسب اللجنة فإن الحالات المسجلة إرتفع إلى 885 حالة منها 214 حالة وفاة و91 تعافي
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