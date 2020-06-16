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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إجتماع في سيئون يناقش الوضع الأمني وملف الإغتيالات بوادي وصحراء حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
ناقشت اللجنة الرئاسية واللجنة اللجنة الامنية بوادي وصحراء حضرموت اليوم بسيئون، الاوضاع الامنية وملف الاغتيالات بالوادي والصحراء.
وأكد رئيس اللجنة الرئاسية وكيل وزارة الداخلية اللواء احمد الموساي أن فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية يولي عمل اللجنة اهتمام بالغ لدراسة الاوضاع الامنية وملف الاغتيالات، مقدرا دور وجهود الاجهزة العسكرية والامنية في القيام بمهامها في ظل امكانيات محدودة.
ولفت الى ان نتائج عمل اللجنة سيتم الرفع بها لرئيس الجمهورية وبما يحقق تطلعات ابناء وادي وصحراء حضرموت في تثبيت الحالة الأمنية.. مؤكدا انه سيكون لهذه اللقاءات ما بعدها من نتائج إيجابية ستنعكس على مجمل الاوضاع الامنية بالوادي والصحراء.
من جانبه نوه وكيل محافظة حضرموت المهندس هشام السعيدي بتجاوب رئيس الجمهورية مع مطالب ابناء وادي حضرموت وارسال اللجنة للوقوف على مجمل الاوضاع الامنية وملف الاغتيالات بالوادي والصحراء.
كما أكد أن ابناء وادي حضرموت لن يكونوا أدوات لتأجيج الاوضاع وجر وحرف مديريات الوادي والصحراء لأي مسار آخر غير الشرعية وقيادتها ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية
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