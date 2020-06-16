شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين: إتلاف وثائق سرية خطيرة قبل وصول قوات الاحتلال إليها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت السلطات الفلسطينية اليوم الثلاثاء عن إعدام وثائق سرية خطيرة منعاً وصول قوات الإحتلال الإسرائيلي ليها . وقالت مصادر أمنية : تلقينا أوامر عُليا بإتلاف الوثائق السرية التي بحوزتنا، ونفذنا هذه الأوامر بشكل سري . Advertisements وأكدت أنه تم نقل هذه الوثائق إلى حافظات إلكترونية قبل إتلاف الوثائق الورقية الأصلية وتم حفظها بأماكن سرية . وكان الرئيس الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أعلن إنهاء أي إتفاقيات أو تفاهمات مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية بعد إعلان إسرائيل عن مخططها لضم اجزاء واسعة من الضفة الغربية .

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