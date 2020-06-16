شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب في مواجهة عاصفة عائلية قادمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيواجه أزمة عائلية خلال الفترة المقبلة، بعدما أعلنت ماري ترامب ابنة أخيه أنها ستتهمه بأنه لعب دورًا في وفاة والدها.

وأكدت ماري ترامب، ابنة فريد ترامب جونيور، الأخ الأكبر للرئيس، أنها ستصدر كتابًا قريبًا لتوثيق أسرار عائلية قديمة بعنوان " كثير جدا وغير كاف أبدا " ، وذلك في 11 أغسطس القادم أي قبل الانتخابات الرئاسية بثلاثة أشهر.

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وكان الأخ الأكبر للرئيس، قد توفي في عام 1981 عن عمر ناهز 42 عاما بسبب مضاعفات الإدمان على الكحول، وتتهم ماري ترامب الرئيس الأمريكي ووالده بإهمال والدها ما تسبب في وفاته.

وأوضحت مصادر، أن الكتاب المرتقب سيتضمن أيضا محادثات مع شقيقة الرئيس ماريان ترامب باري، وهي قاضية اتحادية متقاعدة قيل إنها عبّرت عن "أفكار مدمرة بشأن شقيقها".