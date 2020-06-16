شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : طيران التحالف يستهدف محيط مطار صنعاء الدولي بثلاث غارات (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن مصدر أمني بالعاصمة صنعاء قبل قليل ، أن طيران التحالف شن ثلاث غارات جوية على محيط مطار صنعاء الدولي. وأكد أن طيران التحالف لا يزال يحلق في سماء العاصمة. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements بدوره أفاد مصدر أمني في محافظة صنعاء أن طيران التحالف شن غارة على منطقة بيت عذران في مديرية بني مطر غرب العاصمة. وكانت مقاتلات التحالف شنت صباح اليوم الثلاثاء ، خمس غارات جوية منطقة النهدين ومحيطها بالعاصمة صنعاء ، وغارتين على منطقة جربان بمديرية سنحان وثلاث غارات على نقيل الفرضة بمديرية نهم في محافظة صنعاء.

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