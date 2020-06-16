شكرا لقرائتكم خبر عن صورة تخطف الأنظار.. سكان صنعاء لا يأبهون لغارات التحالف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - خطفت صورة لمواطن يتناول إفطاره في شارع الستين الغربي بالعاصمة صنعاء , فيما كان طيران التحالف كلية الطيرامن القريبة منه . حيث استمر المواطن في تناول إفطاره ولم يتحرك من مكانه فيما كانت اعمدة الدخان بالقرب منه تتصاعد جراء القصف والغارات العنيفة. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements الصورة تداولها ناشطون على نطاق واسع , وكانت أكثر التعليقات تجسد كيف بات المواطنون في صنعاء يألفون الغارات ولم تعد ترهبهم او حتى تثير فضولهم للاستطلاع .

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