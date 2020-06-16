شكرا لبحثكم عن خبر بالصور.. تضرر جامعة عدن جراء العاصفة المطرية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اثرت العاصفة الرعدية واعاصير الرياح القوية التي ضربت مدينة عدن يوم الجمعة الماضي وتضررت كثير من المؤسسات الحكومية ومنها كلية اللغات والترجمة جامعة عدن.

وسقطت كثير من الأشجار الكبيرة والتي اثرت على بعض القاعات الدراسية والمكاتب وفصلت التيار الكهربائي والشبكة الالكترونية .

وسارعت عمادة كلية اللغات ممثلة بالبرفيسور جمال الجعدني وطاقم الكلية الإداري والتدريسي وبجهود ذاتية تطوعية الى العمل على رفع مخلفات الأشجار وتصفية الساحات وإصلاح خطوط الكهرباء وشبكة الاتصالات والانترنت.

وتعتبر كلية اللغات والترجمة جامعة عدن من أنشط المؤسسات الحكومية حيث تكون السباقة في معالجة اي أضرار بجهود ذاتية ففي حرب صيف 2015م كانت اول مؤسسة حكومية تباشر العمل في محافظة عدن وقد تضررت كثير من الحرب لموقعها القريب من المواجهات ودمرت قاعات ومكاتب بالكامل وماتبقى تضرر كثير وقامت عمادة وطاقم الكلية بمبادرات تطوعية برفع مخلفات الحرب وتنفيذ أعمال الترميم وإعادة اعمار المباني في مدة ستون يوما وبجهود وتمويل ذ اتي من موارد الكلية المتواضعة.

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