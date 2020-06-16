شكرا لبحثكم عن خبر الشرعية تسلم مليشيات الحوثيين 3 ملايين دولار والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة -

يتسلم الحوثيون ما مجموعه ربع مليار دولار رسوم طيران عبر المجال الجوي اليمني من شركات دولية بتوطؤ من حكومة معين عبدالملك .

وذكرت صحيفة "الأيام" في عددها الصادر اليوم الاحد نقلا عن موظف كبير في الهيئة العامة للطيران المدني في صنعاء انه خرج عن صمته في محادثة فيديو عبر الانترنت عالق في كندا التي وصل اليها في دورة تدريبية.

وكشف الموظف ويدعى يحي الجماعي في تقرير مفصل نشرته الصحيفة ما يدره الحوثيون من تلك الرسوم ونجاحهم في التنسيق والمتابعة في الاستحواذ هذه المبالغ من شركات الطيران عبر عمان.

وتبلغ الرسوم في الشهر الواحد 3 ملايين دولار ونصف على اقل تقدير وتزداد حجما في مواسم الحج والعمرة ورأس السنة الميلادية تصل الى 4 ملايين دولار و400 الف خلال الشهر الواحد بتواطؤ وزراء في الحكومة الشرعية بينهم الوزير صالح الجبواني.. وان أغلب هذه الرسوم بحسب الجماعي تورد من فوق حضرموت الخير من المنطقة الشرقية.

ويقول الجماعي يقوم بإرسال الرواتب لهيئة الطيران في عدن ولكل موظفي المطارات بما فيهم موظفي مطار عدن الدولي ومطار مأرب الترابي الذي لا يتجاوز عددهم 12 شخصا.

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