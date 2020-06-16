شكرا لبحثكم عن خبر الكشف عن السبب الحقيقي لزيادة ساعات انقطاع الكهرباء في عدن والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - كشف مصدر في مؤسسة الكهرباء عن سبب ارتفاع ساعات انقطاع التيار الكهربائي بعدن.

وقال المصدر ان اسباب ارتفاع ساعات الانطفاءات وتكرارها بالتزامن مع بداية ارتفاع درجات الحرارة في عدن.

واضاف: بسبب انخفاض توليد محطة الحسوه 1 من 44ميجا الى 15 ميجا بسبب بسبب خلل مند فجر يومنا هذا وفي تمام الساعة 3 عصرا خرجت إلى الصفر ميجا

واختتم:برغم التحديات التي نواجهها الا جنودنا المجهولين يبذلون جهود كبيرة لابقاء خدمة التيار تعمل بشكل أفضل وخلال ساعات سوف ترتفع قدرة المحطة الى 15 ميجاوات للتخفيف من حدة الانطفاءات.

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