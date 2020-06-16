شكرا لبحثكم عن خبر وفاة الفنان الشهير بشخصية ”طفاح” بعد إصابته بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وفاة الفنان الشهير بشخصية ”طفاح” بعد إصابته بفيروس كورونا نعت الإدارة العامة للمسرح الوطني بصنعاء، وفاة الممثل حسن علوان، الشهير بشخصية "طفاح"، وذلك بعد معاناة مع المرض خلال الأيام الماضية في مستشفى جبله بمحافظة إب. وأشار الفنان /أحمد المعمري - مدير عام المسرح الوطني، في منشور نعي عبر صفحته بالفيسبوك، تابعه "المشهد اليمني"، أن الفقيد "طفاح"، كان يعاني من مرض القلب، وتسبب إصابته بفيروس كورونا، في تدهور حالته الصحية.

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