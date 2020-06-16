شكرا لبحثكم عن خبر تعميم هام للبنك المركزي اليمني بشأن التعامل بفئة (200) ريال والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أصدر البنك المركزي اليمني بعدن، اليوم الاثنين، تعميم هام بشأن التعامل بفئة (200) ريال.

وتضمن التعميم الذي تلقاه " المشهد اليمني "، بأنه يجب التعامل بتلك الفئة بموجب قانون البنك المركزي اليمني رقم (14) لعام 2000م والمعدل بالقانون رقم (21) لسنة 2003م ، حيث تعتبر عملة قانونية ملزمة حسب قيمتها كوسيلة للدفع وللتداول بها.

واستثنى البنك المزورة والتالفة منها، ومن يخالف سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه.

وكانت مصادر إعلامية، أفادت برفض البنك المركزي اليمني بعدن التعامل بتلك الفئة، خلال الأيام الماضية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعميم هام للبنك المركزي اليمني بشأن التعامل بفئة (200) ريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.