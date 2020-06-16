شكرا لبحثكم عن خبر أول منظمة دولية في اليمن تصنع معدات وقائية من ”كورونا” لطواقمها الطبية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت منظمة دولية، اليوم الإثنين، عن قيامها بتصنيع معدات وقائية من "كورونا" لطواقمها الطبية في مستشفيات اليمن.

وقالت منظمة أطباء بلا حدود، في بيان، أطلع عليه " المشهد اليمني "، ان طواقمها في المستشفيات اليمنية، بدأوا في انتاج وسائل الحماية الشخصية الخاصة بهم من فيروس كورونا المستجد.

وأشارت المنظمة إلى أن عامليها تمكنوا حتى الان من انتاج 100 درع واق للوجه، و 100 كمامة غير طبية من المواد المتوفرة أمامهم.

واعتبرت أن الخطوة الأخيرة غير كاملة، ووصفتها بأنها حلّ مؤقت، لاحتمالية استنزاف مخزون المواد الأولية.

وأرجعت قرارها إلى ترشيد استخدام معدات الوقاية الشخصية الطبية النادرة ليستخدمها العاملون الصحيين.

وحذرت من أن النظام الصحي في اليمن لا يمتلك القدرة على تلبية احتياجات سكانه الأكثر تأثرا واحتياجا.

وكان بيان للامم المتحدة، قال أن وكالات الإغاثة تكثف جهود الاستجابة لفيروس كورونا، بهدف الوصول إلى أكثر من 16 مليون شخص من خلال أنشطة التوعية، و شراء حوالى 13000 طنا متريا من المعدات الطبية ومجموعات الاختبار والأدوية من سوق عالمية شديدة التنافسية.

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