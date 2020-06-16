شكرا لبحثكم عن خبر تنديد ”إسلامي” باعتداء مليشيا الحوثي على السعودية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نددت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، مساء اليوم الاثنين، بإطلاق مليشيا الحوثية الإرهابية طائرة بدون طيار مفخخة باتجاه مدينة خميس مشيط في جنوب المملكة العربية السعودية لاستهداف المدنيين.

وعبر الأمين العام للمنظمة، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في بيان، عن تأييد المنظمة لبيان قوات التحالف العربي، محملا المليشيا المدعومة من إيران المسؤولية الكاملة عن هذه الأعمال الإرهابية.

وأعرب عن تضامن منظمة التعاون الإسلامي مع المملكة العربية السعودية في جهودها لمواجهة إرهاب المليشيا الحوثية.

وكان التحالف العربي، أعلن عن إسقاطه لطائرة مفخخة حوثية في سماء خميس مشيط.

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