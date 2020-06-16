شكرا لبحثكم عن خبر بعد أكثر من 800 سنة.. ورثة الإمام المنصور تعود لإستعادة أراضي تابعة للعائلة في بيت بوس بصنعاء والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - تفاجئ عدد من أصحاب العقارات في منطقة بيت بوس بالعاصمة صنعاء بادعاء ورثه الإمام المنصور عبد الله بن حمزة المتوفي سنة 614 هجريه . وقالت مصادر محلية للمشهد اليمني اليوم الإثنين أن المشرف الحوثي محسن الحمزي والمكنى أبو المنصور يقود عصابة نهب أراضي ‎في صنعاء والمناطق المجاورة تحت مسمى إستعادة أراضي ‎بيت المنصور . Advertisements وأضافت المصادر أن الحمزي وشخص آخر يدعي أنه وكيل أسرة بيت المنصور ينتمي إلى أسرة المرادي قدموا وثائق كثيرة في ملكية أراضي في منطقة بيت بوس وقاع القيضي . واكدت المصادر أن أسرة المنصور والذي حكم اليمن بالحديد والنار عادت بعدد كبير من الوثائق التي تثبت ملكية الأسرة للعديد من الأراضي والمنتشرة من بيت بوس وقاع القيضي وصولا إلى مديريات بني بهلول وسنحان وبلاد الروس . هذا وقتل الإمام المنصور عبد الله بن حمزة بعد أن تركه جميع مقالته بعد أن عرضهم للهلاك بسبب حروبه المتواصلة لتثبيت حكمه وهو ماجعله يحاول الاحتماء بسطح الجامع الكبير في صنعاء القديمة عله يشفع له أمام رجال القبائل لكنهم قتلوه شر قتله .

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