ذمار.. المليشيا تختطف 19 طفلا وتنقلهم إلى أمكان خاصة لتلقي دورات طائفية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 يونيو 2020

الخليج 365 ـ ذمار

واصلت مليشيات الحوثي اختطاف الأطفال في مناطق سيطرتها، لتسجل محافظة ذمار (وسط اليمن) اختطاف عشرات الأطفال من الأحياء السكنية وسط اتهامات الأهالي بوقوف المليشيات وراء تلك الاختطافات.



Advertisements

وأكدت مصادر محلية اختطاف المليشيات الحوثية لـ19 طفلاً من وسط مدينة ذمار، خلال النصف الأول من شهر يونيو الجاري، حيث شوهد عدد منهم عند إدخالهم إلى الاستاد الرياضي (مدينة الشهيد ذعفان الرياضية) وسط مدينة ذمار.

وبينت المصادر، أن أغلب الأطفال المختطفين من أبناء القبائل التي تواصل مليشيا الحوثي الدفع بهم إلى محارق الموت، وتتراوح أعمار الأطفال المختطفين ما بين العاشرة والرابعة عشر.

ووفق المصادر فإن المليشيات نقلتهم، بعد فجر اليوم الثلاثاء، إلى المراكز الخاصة للدورات الطائفية والتحريضية في مناطق سرية، لتقوم بتعبئتهم وتدريسهم الفكر الحوثي المتطرف لغرسه في عقولهم