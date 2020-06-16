شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صعدة.. قصف صاروخي ومدفعي يستهدف تجمعات للمليشيا في رازح والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 يونيو 2020 متابعات_ الخليج 365 قصفت القوات السعودية، اليوم الثلاثاء، 16/حزيران/2020ـ تجمعات حوثية في محافظة صعدة شمالي اليمن.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن تجمعات للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية مع المملكة العربية السعودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي عنيف. وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا جراء القصف

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صعدة.. قصف صاروخي ومدفعي يستهدف تجمعات للمليشيا في رازح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.