شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إعلامي مصري يكشف عن دعم تركيا للحوثيين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 يونيو 2020 متابعات_ الخليج 365 قال الإعلامي والبرلماني المصري مصطفى بكري، اليوم، إن إيران وتركيا يتحالفان سويًا في اليمن، مؤكدًا أن دعم إيران لحكومة فائز السراج في ليبيا ليس غريبًا.

Advertisements وكتب في تغريدات عبر "تويتر": "إعلان إيران عن تضامنها مع تركيا في دعم حكومة السراج. يذكرني بالمثل القائل ( إتلم المتعوس علي خايب الرجا)". وأضاف: "الليبيون الأحرار سيدافعون عن وطنهم ولوقف العالم كله ضدهم، إيران وتركيا يتحالفان سويا في اليمن ويدعمان الحوثيين وليس غريبا دعم حكومة المليشيات في ليبيا". واختتم: "المشروع واحد والمؤامرة واحدة" في إشارة لوجود تحالف إيراني تركي.

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