عبر الإخوان.. هكذا تسعى تركيا إلى ضرب المشروع العربي في اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 يونيو 2020

الخليج 365 ـ خاص:

تسعى تركيا، بقيادة زعيمها الإخواني رجب طيب أردوغان، إلى ضرب المشروع العربي في اليمن، منذ تدخل التحالف، بقيادة السعودية، ضد عملاء إيران.



ومنذ سنين، تحاول تركيا، عبر الإخوان، الذين يمثلهم حزب الإصلاح، النيل من هذا المشروع، عبر تفخيخ المناطق المحررة بالصراعات والفوضى الأمنية، حتى لا تشهد تلك المناطق استقرارا يذكر.

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وبدا واضحا، أن ما قام به حزب الإصلاح، خلال السنوات الماضية، كان تنفيذ لمخططات تركية وقطرية موجهة ضد قوات التحالف.

وأول ما قامت به أنقرة، في سبيل تنفيذ هذا المشروع، هو محاولة ضرب حالة الانسجام بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، قبل أن تتسع دائرة تلك المخططات لتشمل أعمار تخريبية وغيرها.

وفي هذا السياق، يرى محللون سياسيون، أن بقاء جماعة الإخوان ضمن الحكومة الشرعية، يمثل اختراقا كبيرا، ونكسة للعمل ضد إيران وأدواتها في اليمن.

ويضيف المحللون أنه من الأهمية بمكان أن تعيد الشرعية هيكلة نفسها والتطهر من وجود الإخوان فيها، على اعتبار أن الهدف الرئيسي من وجود الإخوان داخل الشرعية اليمنية هو العمل على استخدامها كغطاء لتنفيذ الأجندة التركية والقطرية