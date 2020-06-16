شكرا لقرائتكم خبر عن قائد قوات الدفاع الروسي يعلن عن حدث عسكري ضخم بمشاركة هذه الدولة العربية ! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قائد قوات الدفاع الروسي يعلن عن حدث عسكري ضخم بمشاركة دولة مصر العربية .
أعلن قائد قوات الدفاع الجوي الروسية، ألكسندر ليونوف، أن قوات الدفاع الجوي الروسية والمصرية ستجري مناورات مشتركة عام 2021.
وأكد ليونوف في تصريحات لوسائل إعلام روسية أن المناورات ستجرى على الأراضي الروسية، في إطار التعاون الإضافي مع المتخصصين في قوات الدفاع الجوي المصرية والروسية ، بحسب موقع روسيا اليوم .
يذكر أن وحدات الدفاع الجوي في المنطقة العسكرية الجنوبية بروسيا، شاركت لأول مرة في مناورات “سهم الصداقة” المخصصة لقوات الدفاع الجوي في مصر العام الماضي على الأراضي المصرية.
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