شكرا لقرائتكم خبر عن ناشطون وموظفون ونقابيون يمنيون : مبادرة الشيخ كهلان أبو شوارب بداية جادة لهذا الحل ..!! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - خاص:
ابدى عدد كبير من الناشطين والموظفين والنقابيين والمتابعين اليمنيين من مختلف المحافظات اعجابهم وتقديرهم بالمبادرة التي قام بها الشيخ القبلي البارز / كهلان مجاهد ابو شوارب عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وكبير مشايخ حاشد بخصوص صرف مرتبات جميع الموظفين اليمنيين ،كطريق مثالي ووحيد لرفع حالة الفقر التي اتسعت رقعتها لتشمل النسبة الأكبر من اليمنيين.. شاهد تكملة الخبر في الأسفل
جديد "الخليج 365"
وكرس القيادي المؤتمري والشيخ القبلي البارز خلال لقائه بالمبعوث الأممي الى اليمن مارتن غريفيث السبل الكفيلة بتخفيف معاناة اليمنيين جراء الحرب منذ مايزيد عن خمس سنوات وما ترتب عنها من اوضاع معيشية صعبة ،اضافة الى تفشي الأوبئة في ظل الإفثقار للبنية التحتية لمواجهتها..
وناقش الشيخ ابو شوارب في لقائه بالمبعوث الأممي عملية صرف مرتبات جميع الموظفين كضرورة ملحة للبدء الحقيقي بحلحلة التعقيدات والتخفيف من حدة الفقر..
ناشطون وموظفون ونقابيون اعتبروا هذا اللقاء والموضوع الذي كرس لنقاشه ممثلا بالمرتبات خطوة مهمة ،ولفتة كريمة ونبيلة من مسؤول يمني تتزامن مع حملة جمع مليون توقيع للمطالبة بصرف مرتبات جميع موظفي الدولة في مختلف محافظات اليمن..
داعين الحكومتين والسياسيين الى الإقتداء بالشخصية الوطنية البارز الشيخ/ كهلان ابو شوارب في تلمس معاناة اليمنيين والوقوف عليها ،والبحث الجاد عن حلول من شأنها رفع المعاناة عن الناس.
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