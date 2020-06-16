شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : تحليق مكثف لطيران التحالف على العاصمة صنعاء وشن عدد من الغارات (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شن طيران التحالف مساء اليوم الثلاثاء عدد من الغارات على العاصمة صنعاء وسط تحليق مكثف. وقالت مصادر محلية أن طيران التحالف استهدف قاعدة الديلمي الجوي بثلاث غارات جوية. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements واستهدف التحالف صباح اليوم كلية الطيران بشارع الستين وجبل النهدين وسط أنباء عن سقوط شهداء وجرحى.

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