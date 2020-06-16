شكرا لمتابعة خبر عن صحيفة سعودية : حالة غضب بين المعلمين اليمنيين جراء حملة تجنيد الحوثي للاطفال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أبرزت صحيفة "الرياض" السعودية تنامي حالة الغضب بين المعلمين اليمنيين بسبب حملة التجنيد الإجباري التي تنفذها جماعة الحوثي ، في صفوف المعلمين والتربويين وموظفي مكاتب التربية والتعليم في صنعاء والمناطق الواقعة تحت سيطرتها.

وأكدت الصحيفة – في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء – أن نقابة المعلمين اليمنيين قدمت شكوى للجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن الدولي، وفريق الخبراء التابع للأمم المتحدة لمطالبة المجتمع الدولي باتخاذ تدابير عاجلة وملموسة لردع جماعة الحوثيعن مواصلة انتهاك المواثيق الدولية.

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ونقلت الصحيفة عن مصادر محلية أن جماعة الحوثي تسببت في مصرع وإصابة العشرات من المعلمين والتربويين بعد أن جندتهم المليشيا إجباريا في محافظة ريمة جنوبي غرب اليمن، وزجت بهم في جبهات القتال بمحافظة الجوف، شمال شرق البلاد.

ولفتت "الرياض" إلى تأكيد المصادر أن هذه الجرائم مؤشر مروع لما وصلت إليه حالة حقوق الإنسان والحريات في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، المدعومة من إيران، وأن استمرارها يشكل خطورة على أرواح وحياة اليمنيين في صنعاء وعدة مدن يمنية.

وأوضحت أن حملة التجنيد الإجباري للمعلمين تأتي في سياق خطة إيرانية ممنهجة لاستئصال القوام التربوي والتعليمي في اليمن.