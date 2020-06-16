شكرا لمتابعة خبر عن التحالف : يدمير صاروخ باليستي اطلقه باتجاه الاراضى السعودية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الثلاثاء، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه مدينة (نجران)، جنوب المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، ان "قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم الثلاثاء من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته جماعة الحوثي من محافظة (صعدة) باتجاه مدينة (نجران) في محاولة متعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين الأبرياء".

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وأشار المالكي إلى استمرار المحاولات الهمجية من قبل جماعة الحوثي في استهداف الأعيان المدنية والمدنيين والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني بالصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار، حيث بلغ مجموع الصواريخ البالستية التي تم إطلاقها باتجاه المملكة وتم اعتراضها (313) صاروخاً باليستياً وبلغ مجموع الطائرات بدون طيار التي تم اعتراضها وتدميرها ما مجموعه (357).

وأكد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتخذ وتنفذ الإجراءات الحازمة والصارمة لتحييد وتدمير هذه القدرات لحماية المدنيين الأبرياء من هذه الأعمال العبثية والهمجية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وكانت قوات التحالف أعلنت، مساء أمس الاثنين، اعتراض واسقاط عدد من الطائرات بدون طيار (المفخخة) اطلقتها جماعة الحوثي باتجاه المدنيين والأعيان المدنية بمنطقة عسير، جنوب السعودية.

وشنت مقاتلات التحالف العربي، صباح اليوم الثلاثاء، سلسلة غارات استهدفت مواقع وتعزيزات تابعة لجماعة الحوثي في محافظات صنعاء ومارب والجوف.

وقالت مصادر محلية في صنعاء إن الغارات استهدفت مبنى كلية الطيران في شارع الستين، غرب صنعاء، وجبل عطان والنهدين جنوب صنعاء.

ودخل اليمن في اتون حرب اهلية منذ اجتياح الحوثيين صنعاء العاصمة في سبتبمر 2014 وانقلابها على السلطة الشرعية المتوافق عليها دولياً.

وتقود السعودية منذ مارس 2015 تحالفا عسكريا بهدف انهاء انقلاب الحوثيين واعادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي إلى اليمن.