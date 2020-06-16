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عدن - ياسمين التهامي - قوات الجيش تطارد مليشيات الحوثي باتجاه مفرق الجوف وطيران التحالف يدمر تعزيزاتها
تمكنت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية، اليوم الثلاثاء، من استعادة مواقع كانت تتمركز فيها مليشيات الحوثي الانقلابية باتجاه فرضة نهم شرقي صنعاء.
وأكد مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن المعارك أسفرت عن سقوط العديد من العناصر الحوثية بين قتيل وجريح، فيما دمّرت مقاتلات التحالف تعزيزات المليشيات الحوثية في منطقة نجد العتق ومناطق أخرى محيطة.
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وأشار إلى أن المعارك ما تزال مستمرة وسط تقدم أبطال الجيش والمقاومة وتراجع وخسائر فادحة في صفوف مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.
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