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عدن - ياسمين التهامي - بعد منعها وملاحقتها الحوثي يسمح لشركات الصرافة بتداولها (تفاصيل )
قالت مصادر محلية في محافظة اب ان جماعة الحوثي سمحت لمكاتب الصرافة بتداول العملية الورقية الجديدة المطبوعة من قبل البنك المركزي اليمني بعدن بعد مدة طويلة من المنع والملاحقة.
ووفقا لمصادر اعلامية فإن المكاتب بدأت تتعامل بالعملة الجديدة التي اصطلح على تسميتها بالقعيطية نسبة الى توقيع محافظ البنك المركزي اليمني الاسبق منصر القعيطي عليها.
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وتسبب منع تداول العملة اليمنية الجديدة في مناطق سيطرة الحوثي في اختلال السوق المالية اليمنية وزيادة عمولات التحويل من والى المناطق المحررة اضافة الى اختلاف في سعر العملة الوطنية مقابل العملات الاجنبية.
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