شكرا لقرائتكم خبر عن قوة عسكرية كبرى تتدخل عسكريا وتجبر ميلشيا " الإنتقالي " على الانسحاب القسري ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قوة عسكرية كبرى تتدخل عسكريا وتجبر ميلشيا " الإنتقالي " على الانسحاب القسري !

أرض العوالق " والذي يحظى بمتابعة واسعة تغريدة كشف فيها عن اجبار قوات "اللواء الثاني عمالقة" الذي يقودها حمدي شكري الصبيحي مليشيات الحزام الأمني على الانسحاب من مديرية طور الباحة بمحافظة لحج.

"اليمن السعيد " ينشر نص التغريدة : "قوات "اللواء الثاني عمالقة" الذي يقودها حمدي شكري الصبيحي تجبر مليشيات الحزام الأمني من الانسحاب من مديرية طور الباحة بمحافظة لحج بعد أيام من أعطاها مهلة الانسحاب، وهذا اول انسحاب للمليشيات التابعة للإمارات من محافظة لحج شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements يا من تريد شبوة.. لحج أقرب

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قوة عسكرية كبرى تتدخل عسكريا وتجبر ميلشيا " الإنتقالي " على الانسحاب القسري ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.