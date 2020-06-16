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عدن - ياسمين التهامي - دولة اسلامية تفاجئ الجميع وتعلن تصنيع سيارات شيفروليه اقتصادية ورخيصة الثمن ..شاهد الصور والتفاصيل "

بعد نجاحها ببيع أعداد كبيرة من سياراتRevon في أسواق روسيا آسيا، قررت دولة أوزبكستان طرح نماذج اقتصادية من مركبات شيفروليه طورتها خصيصا لتلك الأسواق.

وقالت مصادر في شركة UzAuto Motors إن الشركة عملت هذا العام مع مصانع GM في أوزبكستان لتصنيع عدة نماذج من سيارات Spark وNexia وCobalt التي سيبدأ بيعها قريبا في روسيا وبعض أسواق آسيا. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ومن أبرز هذه السيارات وفقا للمصادر ستكون Chevrolet Spark التي طورت لتنافس سيارات i20 وسيارات picanto الصغيرة التي تنتجها شركتا هيونداي وكيا. وتأتي هذه المركبات بهيكل هاتشباك صغير مزود بقمرة تتسع لـ 5 ركاب، وفيها العديد من التقنيات الحديثة كأنظمة التحكم الكهربائي بحرارة ووضعية المقاعد، وأنظمة طلب النجدة عبر الأقمار الصناعية في حالات الطوارئ، وأنظمة المولتيميديا الحديثة التي يمكن التحكم بها عبر شاشة تعمل باللمس، ويمكنها الاتصال مع مختلف أنواع الهواتف والأجهزة الذكية لاسلكيا.

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