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عدن - ياسمين التهامي - شاهد: صور تظهر مواطن يمني يشرب الشاي ويتناول الطعام على بعد امتار لحظة قصف المعسكر الحوثي من قبل التحالف اليوم بصنعاء(دون اي التفات)

أثارت صورة الیوم الثلاثاء دھشة الكثیر من رواد وسائل التواصل الاجتماعي لمواطن

یمني یتناول افطاره لحظات قصف مقاتلات التحالف لمواقع حوثیة في العاصمة صنعاء.

وأظھرت الصورة مواطن یمني یتناول طعام إفطاره على أحد الأرصفة بالقرب من موقع

عسكري تم قصھ حدیثنا من قبل مقاتلات التحالف العربي في صنعاء.

كما أظھرت الصورة لحظات القصف دون أي التفات من المواطن.

وكانت الصورة على بعد أمتار من سور الكلیة الجویة التي قصفھا التحالف الیوم في

شارع الستین.

وقد شھدت العاصمة صنعاء، صباح الیوم، انفجارات عنیفة جراء غارات جویة نفذتھا

مقاتلات التحالف العربي.

وقال مصدر محلي، ان قصف عنیف جداً استھدف العاصمة صنعاء، في مناطق متفرقة

متفرقة.

ومن المواقع المستھدفة بالغارات، جبل النھدین بالرئاسة، وكلیة الطیران بالستین.

ولایزال الطیران یحلق في ضواحي العاصمة صنعاء شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements

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