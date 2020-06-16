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عدن - ياسمين التهامي - قرارات جديدة وحاسمة بالسعودية تتعلق بكورونا ( إستعدوا للقادم )

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ت المملكة العربية ت المملكة العربية السعودية قرارات جديدة تتعلق بأزمة كورونا ، وتلك القرارات تسري بعد إصدارها، حيث قرر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، إضافة فقرة إلى جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها. فيما ستكون المرحلة القادمة هي المرحلة الأصعب والأخطر بحسب خبراء، فذروة تفشي الفايروس من الممكن أن تعود بشهر 9 القادم وتبدأ جميع الدول بفرض إجراءات إغلاق وحظر من جديد. ونشرت الجريدة الرسمية القرار إيذانا ببدء العمل به، وتضمن قرار الوزير إضافة فقرة برقم (63) إلى جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها، الواردة في الفقرة (1) من البند أولًا من القرار الوزاري رقم (178743). ونص القرار على أن عدم الالتزام بتطبيق تنظيمات وقرارات الوزارة الصادرة المنظمة للظروف الاستثنائية مخالفة، عقوبتها 10 آلاف ريال تتعدد بتعدد الحالات والعاملين وهي مخالفات الخروج بلا أدوات وقائية وخاصة في المناطق الموبوئة كما أعلن سابقا أن لبس الكمامة إلزامي في ظل تزايد أعداد الإصابات، فيما بقيت بعض القرارات التي أصدرتها الداخلية والتي تتعلق بالخروج والمنع في بعض المناطق سارية المفعول.

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