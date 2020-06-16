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عدن - ياسمين التهامي - لا أجانب بعد اليوم.. دولة خليجية تقرر منع العمالة الوافدة من هذه المهن ووزارة العمل تدعو لتطبيق القرار "في أسرع وقت ممكن"

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements جريدة "عمان" عن قرار جديد بشأن الوافدين في البلاد، وذلك ضمن محاولات تقليل العمالة الأجنبية واستبدالها بالعمانيين. وجاء القرار لإفساح المجال أمام الشباب العماني لممارسة العمل في مهنة البيع بالأسواق وبعد أن كثرت الشكاوي من الباعة المحليين من وجود المنافسة من قبل العمالة الوافدة. وبحسب الصحيفة، فقد نص القرار، على منع العمالة الوافدة من البيع بأكبر أسواق الخضروات والفواكه والأعلاف الحيوانية في سلطنة عمان. وحظي القرار على تفاعل واسع بين العمانيين؛ نظرًا لتحركات الحكومة الساعية إلى تقليل العمالة الأجنبية والوافدين في عدد من القطاعات لصالح الشباب العماني الباحث عن العمل. ويبلغ إجمالي عدد سكان سلطنة عمان بلغ 4 ملايين و623 ألفًا و744 نسمة، مبينًا أن عدد العُمانيين بلغ 2.712.939 بنسبة 58.70%، فيما بلغ عدد الوافدين 1,910,805 بنسبة 41.30%. يذكر، أن وزارة المال العمانية، دعت مؤخرًا الشركات الحكومية ببدء العمل على استبدال الموظفين الأجانب بعمانيين في "أسرع وقت ممكن" لاستيعاب المواطنين الباحثين عن عمل. جريدة "عمان" عن قرار جديد بشأن الوافدين في البلاد، وذلك ضمن محاولات تقليل العمالة الأجنبية واستبدالها بالعمانيين. وجاء القرار لإفساح المجال أمام الشباب العماني لممارسة العمل في مهنة البيع بالأسواق وبعد أن كثرت الشكاوي من الباعة المحليين من وجود المنافسة من قبل العمالة الوافدة. وبحسب الصحيفة، فقد نص القرار، على منع العمالة الوافدة من البيع بأكبر أسواق الخضروات والفواكه والأعلاف الحيوانية في سلطنة عمان. وحظي القرار على تفاعل واسع بين العمانيين؛ نظرًا لتحركات الحكومة الساعية إلى تقليل العمالة الأجنبية والوافدين في عدد من القطاعات لصالح الشباب العماني الباحث عن العمل. ويبلغ إجمالي عدد سكان سلطنة عمان بلغ 4 ملايين و623 ألفًا و744 نسمة، مبينًا أن عدد العُمانيين بلغ 2.712.939 بنسبة 58.70%، فيما بلغ عدد الوافدين 1,910,805 بنسبة 41.30%. يذكر، أن وزارة المال العمانية، دعت مؤخرًا الشركات الحكومية ببدء العمل على استبدال الموظفين الأجانب بعمانيين في "أسرع وقت ممكن" لاستيعاب المواطنين الباحثين عن عمل.

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