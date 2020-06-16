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عدن - ياسمين التهامي - عـــاجل :صك براءة لليمني قاتل الشيخ ‘‘مسفر بن وقيان القحطاني‘‘ والسلطات تكشف معلومات جديدة توضح ما حدث بالتفصيل !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements معارضون سعوديون اجهزة الامن معارضون سعوديون اجهزة الامن السعودية بالوقوف خلف مقتل الشيخ مسفر بن ناصر بن وقيان السنحاني القحطاني الذي لقي حتفه الأحد في جريمة وقعت بمنزله في محافظة الحرجة التابعة لمنطقة عسير، جنوب غرب المملكة. ونفى ناشطون سعوديون صحة المعلومات التي تداولتها بعض وسائل الاعلام السعودية، حول اتهام طباخ يمني كان يعمل لديه، في ارتكاب الجريمة. واعتبروها “مجرد تظليل للرأي العام السعودي لذر الرماد في العيون المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد الدباش؛ أعلن أن “الجهات الأمنية تمكّنت من القبض على قاتل السنحاني القحطاني”. وزعم أن “يمنيا في العقد الثالث من عمره يدعى ياسر أقدم قتل مواطن كبير السن غدراً بسيارته، في محافظة الحرجة”. مضيفا: إنه “تم توقيف الوافد اليمني المتهم بقتل الشيخ مسفر القحطاني واستكمال الإجراءات النظامية كافة بحقه لإحالته إلى النيابة العامة”. ما أثار موجهة سخط الناشطين، واصفين الاتهام ليمني تلفيق للتغطية على تصفية للشيخ القحطاني من قبل الاجهزة الامنية في المملكة

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