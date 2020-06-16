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عدن - ياسمين التهامي - بالصور: مقاتلات التحالف تشن اكثر من 10 غارات على العاصمة صنعاء ومحيطها.. المواقع المستهدفه

شنت مقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية دعماً للشرعية في اليمن، صباح الثلاثاء، عشر غارات على العاصمة اليمنية صنعاء ومحيطها. وأفاد سكان محليون أن مقاتلات التحالف استهدفت بخمس غارات مواقع بمنطقتي عطان والنهدين جنوبي صنعاء. و قالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة الحوثيين إن طائرات التحالف شنت غارتين على منطقة جربان بمديرية سنحان، وثلاث غارات على نقيل الفرضة بمديرية نهم شرقي صنعاء، وخمس غارات على منطقة النهدين ومحيطها بأمانة العاصمة. وفجر الثلاثاء، أعلن التحالف، إسقاط عدد من الطائرات المسيرة المفخخة، أطلقتها الجماعة المتهمة بتلقي الدعم من إيران، باتجاه منطقة عسير جنوبي غربي السعودية. وأضاف التحالف في بيان، أن مجموع المسيرات التي تم إطلاقها باتجاه المملكة (منذ بداية الحرب في 2015) وتم إسقاطها بلغ 357 مُسيرة. ويقول التحالف العربي، غالباً إنه يستهدف مواقع عسكرية ومخازن أسلحة لجماعة الحوثيين. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements

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