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الرياض - رنا عبدالله - وردنا الآن : تهديد لـ ملك الأردن “سنحتلكم بدبابتين في 3 ساعات” (تفاصيل طارئة الآن)

عاد الأكاديمي الاسرائيلي المثير للجدل “إيدي كوهين”، لإثارة الفتن بتغريداته التي تهدف لإثارة الجدل والبلبلة بين متابعيه العرب.

ونشر الإعلامي الإسرائيلي عبر حسابه بتويتر تغريدة رصدتها (وطن) سخر فيها من ملك الأردن عبدالله الثاني، وقال: “مسؤولي ملك الأردن وأتباعه القلة يهددون بحرب، طبعا مثل طالب مدرسة أول إبتدائي يهدد طالباً آخر بأخوه الكبير غير الموجود أساساً ببساطة”.

وتابع مهدداً باسم دولته المُحتلة: “لو صارت حرب لا سمح الله، سنحتل الأردن بدبابتين في 3 ساعات، وسيشرب جنودنا الكوكتيل من لبناني سناك في عبدون”.

ووجه رسالة مٌباشرة لملك الأردن قائلاً: “يكفي عرطا يا جلالة الملك وتذكر العشرين قيل”.

وأثارت تغريدة الأكاديمي الإسرائيلي كوهين ردود أفعال عديدة من قبل المغردين، الذين بات معظمهم يفهم نواياه الخبيثة.

وفي ذلك قال أحد المغردين: إذا تحتلون الأردن الشقيق بدباتين في ٣ ساعات نحن العراقيين نحتلكم بالباصات وفي ربع ساعة ولدينا سابقة في ذلك بس الأشقاء خل ينطونا وصلة كاع والويلاد يفطرون في تل ابيب”.

مسؤولي ملك الاردن واتباعه القلة يهددون بحرب، طبعا مثل طالب مدرسة اول ابتدائي يهدد طالبا اخر باخوه الكبير غير الموجود اساسا

بساطة لو صارت حرب لا سمح الله، سنحتل الاردن بدبابتين في ٣ ساعات، وسيشرب جنودنا الكوكتيل من لبناني سناك في عبدون

يكفي عرطا يا جلالة الملك وتذكر العشرين قيل — إيدي كوهين אדי כהן 🇮🇱 (@EdyCohen) June 14, 2020

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إيدي كوهين אדי כהן @EdyCohen

مسؤولي ملك الاردن واتباعه القلة يهددون بحرب، طبعا مثل طالب مدرسة اول ابتدائي يهدد طالبا اخر باخوه الكبير غير الموجود اساسا

بساطة لو صارت حرب لا سمح الله، سنحتل الاردن بدبابتين في ٣ ساعات، وسيشرب جنودنا الكوكتيل من لبناني سناك في عبدون

يكفي عرطا يا جلالة الملك وتذكر العشرين قيل

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مسؤولي ملك الاردن واتباعه القلة يهددون بحرب، طبعا مثل طالب مدرسة اول ابتدائي يهدد طالبا اخر باخوه الكبير غير الموجود اساسا

بساطة لو صارت حرب لا سمح الله، سنحتل الاردن بدبابتين في ٣ ساعات، وسيشرب جنودنا الكوكتيل من لبناني سناك في عبدون

يكفي عرطا يا جلالة الملك وتذكر العشرين قيل — إيدي كوهين אדי כהן 🇮🇱 (@EdyCohen) June 14, 2020

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مسؤولي ملك الاردن واتباعه القلة يهددون بحرب، طبعا مثل طالب مدرسة اول ابتدائي يهدد طالبا اخر باخوه الكبير غير الموجود اساسا

بساطة لو صارت حرب لا سمح الله، سنحتل الاردن بدبابتين في ٣ ساعات، وسيشرب جنودنا الكوكتيل من لبناني سناك في عبدون

يكفي عرطا يا جلالة الملك وتذكر العشرين قيل — إيدي كوهين אדי כהן 🇮🇱 (@EdyCohen) June 14, 2020

إذا تحتلون الأردن الشقيق بدباتين في ٣ ساعات نحن العراقيين نحتلكم بالباصات وفي ربع ساعة ولدينا سابقة في ذلك بس الأشقاء خل ينطونا وصلة كاع والويلاد يفطرون في تل ابيب — Saad Hassan (@m2AJOY78tlu1aiX) June 14, 2020

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Saad [email protected]

مسؤولي ملك الاردن واتباعه القلة يهددون بحرب، طبعا مثل طالب مدرسة اول ابتدائي يهدد طالبا اخر باخوه الكبير غير الموجود اساسا

بساطة لو صارت حرب لا سمح الله، سنحتل الاردن بدبابتين في ٣ ساعات، وسيشرب جنودنا الكوكتيل من لبناني سناك في عبدون

يكفي عرطا يا جلالة الملك وتذكر العشرين قيل — إيدي كوهين אדי כהן 🇮🇱 (@EdyCohen) June 14, 2020

إذا تحتلون الأردن الشقيق بدباتين في ٣ ساعات نحن العراقيين نحتلكم بالباصات وفي ربع ساعة ولدينا سابقة في ذلك بس الأشقاء خل ينطونا وصلة كاع والويلاد يفطرون في تل ابيب

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إذا تحتلون الأردن الشقيق بدباتين في ٣ ساعات نحن العراقيين نحتلكم بالباصات وفي ربع ساعة ولدينا سابقة في ذلك بس الأشقاء خل ينطونا وصلة كاع والويلاد يفطرون في تل ابيب — Saad Hassan (@m2AJOY78tlu1aiX) June 14, 2020

Twitter Ads info and privacy

إذا تحتلون الأردن الشقيق بدباتين في ٣ ساعات نحن العراقيين نحتلكم بالباصات وفي ربع ساعة ولدينا سابقة في ذلك بس الأشقاء خل ينطونا وصلة كاع والويلاد يفطرون في تل ابيب — Saad Hassan (@m2AJOY78tlu1aiX) June 14, 2020

وكان الملك الأردني قد صرح في مقابلة مع مجلة “دير شبيغل” الألمانية، إن إقدام إسرائيل على أية خطوات بضم أجزاء من الضفة الغربية، سيؤدي إلى صدام كبير مع بلاده.وبسؤاله إن كان سيعلق اتفاقية السلام الموقعة بين بلاده وإسرائيل عام 1994، أجاب الملك “لا أريد أن أطلق التهديدات أو أن أهيئ جوًّا للخلاف والمشاحنات، لكننا ندرس جميع الخيارات”.

ويقضي الاتفاق الموقّع بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وشريكه في الائتلاف الحكومي المرتقب بيني غانتس، بالبدء في طرح مشروع قانون لضم غور الأردن والمستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة مطلع يوليو/تموز المقبل.