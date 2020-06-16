شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فضيحة مدوية بين الأشجار للفنانة التي لعبت دور زوجة عصام في مسلسل باب الحارة .. كل شيء على الطبيعة احلى.. شاهد الصور والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أشعلت ألفنانة ألسورية ليليا الاطرش موجة جدل واسعه على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها صورا لها ، وصفها المتابعون بالفاضحة . وانتقد المتابعون الجرأة التي ظهرتها بها الفنانة ليليا الاطرش في آخر ظهور لها ،عبر حسابها بموقع الانستجرام وهي ترتدي بنطال قطني ضيق جدا ولاصق على جسمها بشكل مثير . ------------------------------ شاهد آخر الأخبار الساخنة : • هل تذكرون نجمة طيور الجنة الطفلة "ديما بشار" ..شاهدو كيف اصبح شكلها اليوم بعد ان تزوجت وانجبت اول مولود ..«صور» • فضيحة مدوية بين الأشجار للفنانة التي لعبت دور زوجة عصام في مسلسل باب الحارة .. كل شيء على الطبيعة احلى.. شاهد الصور • مشهد جنسي فاضح للفنانة التركية المثيرة بيرين سات .. شاهد كيف خلعت ملابسها ومارست الحب مع حبيبها .. "فيديو" • عاجل : وفاة الأمير محمد نايف قبل قليل .. وأول تعليق رسمي من السعودية يكشف سبب الوفاة ..تفاصيل طارئة • قناة MBC تنشر لقطات محرجة لرامز جلال مع ممثلة مصرية شهيرة في برنامج "رامز مجنون رسمي".. كانت تصرخ وهو يسحب بنطلونها بقوة فحدث مالم يكن بالحسبان .. شاهد Advertisements • نسرين طافش تفاجئ المتابعين بصورة فاضحة من داخل غرفة نومها .. شاهد • اول فيديو من حلقة الفنان محمد رمضان في برنامج رامز مجنون رسمي على قناة MBC .. شاهد كيف عاقبة رامز جلال • هل تذكرون الفنانة رانيا يوسف التي ظهرت مع خالد يوسف بالافلام الاباحية .. شاهدو كيف ظهرت اليوم وكشفت عن مناطقها الحساسة .."صور" • تزوجت أمير كويتي...غادة عبدالرزاق تنشر صوره خليعة برفقة زوجها في شهر العسل (شاهد من هذا الأمير) • تسريب صور فاضحة لابنة امير خليجي وهي عارية بين احضان حبيبها .. شاهد ----------------------- وكانت الفنانة ليليا الأطرش قد لعبت دور لطفية زوجة عصام في مسلسل باب الحارة ، وهو ما دفع أحد المتابعين للتعليق عليها بقولة : " وين عصام عنك يضبك ؟ ". يشار الى ان الفنان السوري ميلاد يوسف جسّد شخصية عصام في مسلسل باب الحارة وكانت لطفية زوجته في المسلسل . وعلّقت ليليا الاطرش على صورتها قائلة : " كل شيء على الطبيعة انقى واحلى " نظرا لان الصورة التقطت بين أشجار حديقة عامة . وعلّقت ليليا الاطرش على صورتها قائلة : " كل شيء على الطبيعة انقى واحلى " نظرا لان الصورة التقطت بين أشجار حديقة عامة .

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