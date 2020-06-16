”الصحة اليمنية” تبدي قلقها بشأن عودة المغتربين

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يزيد بن سلمان - شبوة - أبدت وزارة الصحة العامة والسكان في الحكومة اليمنية المعترف بها، اليوم الاثنين، قلقها من عودة المغتربين.

وقال الدكتور عبدالرقيب الحيدري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الطب العلاجي، في نشر مقتضب على صفحته بالفيسبوك، أطلع عليه " المشهد اليمني "، أن "استمرار تدفق العائدين إلى اليمن بصورة كبيرة، على الرغم من تفشي فيروس كورونا في كل المحافظات اليمنية، أمر يدعو للقلق".

وأضاف: "بقاء الأخوة المقيمين في عدد من الدول التي لديها نظام صحي متماسك وكفؤ يظل الأسلم لإخواننا المغتربين والأحوط لأهاليهم وللمجتمع".

يأتي ذلك في ظل استمرار وصول عدة رحلات جوية لمسافرين ومغتربين يمنيين إلى مطاري عدن والريان بسيؤن، قادمين من الاردن ومصر والإمارات ودول أخرى.

ويبلغ العدد الإجمالي للحالات المسجلة منذ العاشر من أبريل حتى مساء أمس 728 مصابا بفيروس كورونا، منها 164 حالة وفاة، و53 حالة تعافي؛ وفقا للجنة العليا لمكافحة الفيروس التابعة للحكومة المعترف بها.

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