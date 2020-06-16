شكرا لبحثكم عن خبر مصرع قيادي حوثي كبير شرق صنعاء بنيران الجيش الوطني ”الاسم” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قُتل أحد قيادات ميليشيا الحوثي «محمد عبده الغولي» شرق صنعاء، الذي كان مدربًا على عمليات التفجير بالطائرات المسيرة .

وأقر ناشطون حوثيون ووسائل إعلام رسمية تابعة لهم، بمصرع القيادي الغولي، وأكدوا أنه تم تشييع جثمانه، الأحد، في مسقط رأسه بمديرية ريدة محافظة عمران، شمالي صنعاء.

Advertisements

وأفادت مصادر ، أن القيادي الحوثي محمد الغولي خبير متخصص بالطيران المسير المفخخ، مؤكدة أنه من ضمن العناصر الحوثية التي تلقت تدريباتها في إيران على أيدي الحرس الثوري الإيراني، في مجال الطيران المسير وعمليات التفجير.

ورجحت المصادر أن الغولي لقي مصرعه في المعارك الدائرة بجبهة نهم شرق العاصمة صنعاء، وسط تأكيدات عن مقتله ضمن قيادات حوثية أخرى بغارة جوية لتحالف دعم الشرعية في اليمن بذات الجبهة.

يأتي ذلك بعد مقتل وإصابة عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في كمين محكم لقوات الجيش اليمني، في جبهة نهم شرقي العاصمة صنعاء، حيث تم استدراج مجموعة من عناصر الميليشيا قرب منطقة نجد العتق، ومباغتتها بهجوم أسفر عن تكبدها قتلى وجرحى في صفوفها، وفق موقع سبتمبر نت التابع للجيش اليمني.